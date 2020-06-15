روسيا تطرد دبلوماسييَن تشيكيين وتحكم بالسجن 16 عاما على عنصر البحرية الأميركية السابق بتهمة التجسس

2020/06/15 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو- (أ ف ب) – طردت موسكو دبلوماسيَين تشيكيَين ردا على خطوة مماثلة قامت بها براغ ، فيما أصدرت محكمة في موسكو الاثنين حكما بالسجن 16 عاما على العنصر السابق في البحرية الأميركية بول ويلان بتهمة التجسس، في ملف يلقي بثقله على العلاقات الروسية-الأميركية.ودانت محكمة مدينة موسكو ويلان بتهمة الحصول على معلومات سرية في حين […]

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