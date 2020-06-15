الحشد الشعبي يلاحق داعش الارهابي شرق صلاح الدين

2020/06/15 | 13:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الديننفذت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية أمنية لملاحقة فلول “ داعش” الإرهابي شرق صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 21 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي في منطقة العيث شرق صلاح الدين”.وأضاف البيان، أن “عمليات اللواء ستستمر واستطلاعاته مستمرة […]

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