الداخلية توضح قرارها القاضي بمنع العسكريين من التصريح في وسائل الاعلام

2020/06/15 | 13:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خالد المحنا، الاثنين (15 حزيران 2020 ،(حقيقة صدور توجيه بمنع التحدث لوسائل الاعلام من قبل الكوادر المتقدمة واقتصارها على المتحدث الرسمي.وقال خالد المحنا : “ليس من واجب مدراء الشرطة أو ضباط الشرطة الحديث للإعلام، … Readmore

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