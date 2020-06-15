2020/06/15 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يشهد اليوم الإثنين، إقامة مباراتين في الدوري الإسباني ولقاء وحيد في الدوري البرتغالي.وفي الدوري الإسباني تقام مباراتان بين ليفانتي ونظيره إشبيلية، وريال بيتيس يلاقي غرناطة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 59 نقطة.أما اللقاء الوحيد الذي يقام في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مباريات اليوم في “القارة العجوز”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مباريات اليوم في “القارة العجوز”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).