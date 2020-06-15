سي أن أن : استطلاعات الولايات تظهر تقدم الديمقراطيين على ترامب

2020/06/15 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية، ان الاستطلاعات الاخيرة التي جرت في مختلف الولايات اظهرت تقدم الديمقراطيين على ترامب وحزبه منذ بدء الاحتجاجات الامريكية على مقتل جورج فلويد في مدينة مينابوليس”.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” استطلاع ولاية آيوا اظهر تقدم المرشحة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تيريزا غرينفيلد، […]

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