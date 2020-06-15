2020/06/15 | 13:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستئناف اعمال انشاء الطريق الرابط بين ميناء ام قصر وسفوان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 13:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستئناف اعمال انشاء الطريق الرابط بين ميناء ام قصر وسفوان) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستئناف اعمال انشاء الطريق الرابط بين ميناء ام قصر وسفوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).