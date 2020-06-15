الحشد الشعبي يلاحق فلول “داعش” شرق صلاح الدين

2020/06/15 | 13:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي شرق صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوة من اللواء 21 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي في منطقة العيث شرق صلاح الدين.وأضاف، أن أن عمليات اللواء ستستمر واستطلاعاته مستمرة لملاحقة ومتابعة الفلول الإرهابية.

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