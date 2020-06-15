حملة تبرع بالدم في كركوك بمناسبة ذكرى الفتوى وتأسيس الحشد الشعبي

2020/06/15 | 13:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مديرية الخدمات الصحية / قسم كركوك حملة تبرع بالدم بالتنسيق تشكلات الحشد الشعبي في محافظة كركوك وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي.

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