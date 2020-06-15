العمليات المشتركة تستنكر اختراق الطائرات التركية الأجواء العراقية

2020/06/15 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت العمليات المشتركة اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل مساء أمس الأحد .

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