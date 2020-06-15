قائممقام قضاء سنجار يطالب الكاظمي بالتدخل لوقف الانتهاكات التركية للسيادة العراقية

2020/06/15 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لحفظ سيادة العراق بعد الانتهاكات التركية وقصفها للأراضي العراقية.

وقال خليل في بيان إن القصف التركي لمناطق وقرى قضاء سنجار اعتداء على السيادة الوطنية وان تكرار هذه الهجمات على الأراضي العراقية أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، مشيرا الى القضاء بحاجة الى تعزيز القوات الاتحادية لبسط الامن ومنع الصراع بين عناصر حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية.

وأوضح أن القصف التركي خلق جوا من الرعب لدى أهالي القضاء، فيما شدد على ضرورة التدخل الفوري لرئيس الوزراء، لحل مشكلة خرق تركيا للأجواء العراقية ولسيادة البلد.

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