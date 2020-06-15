العمليات المشتركة: اختراق الطائرات التركية لأجوائنا يعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية

2020/06/15 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت قيادة العمليات المشتركة اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية .

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية.

ودعت قيادة العمليات المشتركة الى إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين وعدم تكرارها.



مشيرة الى ان العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة.

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