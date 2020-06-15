شركات جولات التراخيص النفطية ترهق اقتصاد العراق.. الرابح الوحيد من انهيار الأسعار وتحصل على ثلث إيرادات النفط

2020/06/15 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن عقود جولات التراخيص النفطية التي وقعها وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني في حقبة حكومة نوري المالي سنة 2009، تتقاسم أموال العراقيين في كل زمان ومكان، حيث بعد انخفاض أسعار النفط متأثرة بتداعيات جائحة كورونا، ظهر تأثر هذه الشركات على واردات العراق والاستقطاعات التي تحصل عليها، وصلت إلى ثلث الإيرادات المالية […]

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