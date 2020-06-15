سائرون يكشف عن مطالبة الكاظمي بشرح أمر مهم يكتنفه

2020/06/15 | 13:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تحالف سائرون، اليوم الاثنين، طبيعة الاجتماع الأخير الذي عقدته الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل والأحزاب السياسية، موضحا أنه شهد مناقشة ثلاثة ملفات، فيما لفت إلى مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم شرح لأمر مهم يكتنفه "الغموض" ويثير "مخاوف" سياسية.

وقال النائب عن التحالف محمود الزجراوي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع الرئاسات الثلاث، أمس الأحد، مع قادة الكتل والأحزاب السياسية هو اجتماع طبيعي عقد دوريا"، موضحا أن "الهدف منه مناقشة القضايا والأزمات التي يمر بها العراق، واخذ رأي القوى السياسية بتلك القضايا والأزمات".

وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشات فقط، ولم يتم فيه الاتفاق على أي أمر او قضية، حيث ناقش قضية الأزمة المالية وتشريع قانون السماح للحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي، وتم الاستماع الى اراء الكتل السياسية بهذا الشأن، كما تم مناقشة ملف وباء فيروس كورونا، خصوصاً مع ارتفاع عدد الاصابات، وكيفية التصدي للوباء".

وأوضح، أن "الملف الثالث والمهم الذي تم مناقشته هو ملف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، خصوصاً وهناك تخوف سياسي وغموض بهذا الحوار"، مشيرا الى "الطلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديم شرح كاف وموسع عن هذا الحوار الى السلطة التشريعية في أسرع وقت".

وأعلنت الحكومتان الأمريكية والعراقية، في بيان مشترك أن الولايات المتحدة ”ستواصل تقليص“ وجودها العسكري في العراق خلال الأشهر المقبلة.

وقالت حكومتا البلدين في بيان مشترك عقب انطلاق ”حوارهما الإستراتيجي“، في ١١ حزيران الجاري إنه ”في ضوء التقدم الكبير المحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قواتها في العراق“.

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