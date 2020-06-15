ولايات أمريكية تسجل ارتفاعا جديدا في عدد المصابين بكورونا

2020/06/15 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ولايتا تكساس وكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وبحسب آخر الأرقام والبيانات ارتفعت الحصيلة اليومية لعدد المصابين بفيروس كورونا في كاليفورنيا بواقع 3.5 ألف مصاب، فيما سجلت تكساس ارتفاعا بواقع 1.8 ألف إصابة.وفي وقت سابق ذكرت صحيفة “Texas Tribune” أن عدد الإصابات الجديدة في الولاية ارتفع خلال الاسبوعين الماضين […]

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