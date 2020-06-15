قائد شرطة ذي قار يلتقي المتظاهرين ويرافق وفداً منهم إلى المحافظ

2020/06/15 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

وجه قائد شرطة محافظة ذي قار، العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي، الإثنين (15 حزيران 2020)، بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين الذين تجمعوا صباح اليوم امام مبنى المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوائلي التقى جموع المتظاهرين الذين تجمعوا صباح اليوم الاثنين الموافق 15حزيران الجاري واشرف على تأمين الحماية الكاملة لهم".

واضاف البيان أن "قائد شرطة المحافظة رافق وفدا من ممثلي التظاهرة لتقديم مطالبهم إلى السيد المحافظ".

بين أن "محافظ ذي قارناظم الوائلي استقبلهم واطلع على مطالبهم وتم الاطلاع على المطالب بهدف تحقيقها خدمة للصالح العام"، فيما مما دعا إلى "انسحاب المتظاهرين وإنهاء المظاهرة".

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خالد المحنا، الاثنين (15 حزيران 2020)، حقيقة صدور توجيه بمنع التحدث لوسائل الاعلام من قبل الكوادر المتقدمة واقتصارها على المتحدث الرسمي.

وقال خالد المحنا في حديث لـ (بغداد اليوم): "ليس

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر حكومي في ديالى، الاثنين، عودة تدرييجية لخدمة الانترنيت الى قضاء خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "خدمة الانترنيت بدأت بالعودة الى قضاء خانقين (100 كم شمال شرق بعقو

صحة النجف الاشرف :

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الإثنين (15 حزيران 2020)، أن 59 ملامساً لمصابين بفيروس كورونا في المحافظة يغادرون الحجر الصحي.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "٥٩ محجورا ملامسا لـ ١٢ حالة مرضية سابقة م

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