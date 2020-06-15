الداخلية توضح بشأن قرار منع العسكريين من التحدث في وسائل الاعلام ومواقع التواصل

2020/06/15 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خالد المحنا، الاثنين (15 حزيران 2020)، حقيقة صدور توجيه بمنع التحدث لوسائل الاعلام من قبل الكوادر المتقدمة واقتصارها على المتحدث الرسمي.

وقال خالد المحنا في حديث لـ (بغداد اليوم): "ليس من واجب مدراء الشرطة أو ضباط الشرطة الحديث للإعلام، لكونه من اختصاص الجهات الاعلامية المخولة".

وبين، أن "الوزراة بين فترة وأخرى توزع تعميماً لمنع المخالفات والظهور الاعلامي وهذا السياق طبيعي و ليس بالجديد"، مؤكدا أن "التعميم يذكر مدراء الشرطة بعدم التصريح ويناط التصريح لمديرية العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية والناطق الرسمي".

واوضح المحنا، أن "وزير الداخلية قرر منذ يوم أمس انشاء معهد الإعلام والعمليات النفسية لتطوير الإعلام، وهو معهد متخصص لتدريس وتطوير قابلية دوائر العلاقات والاعلام".

وكانت وسائل اعلام محلية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت في وقت سابق، وثيقة صادرة عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، تمنع العسكريين من الظهور بالاعلام، والتصريح، كخطوة تنظيمية لعمل المؤسسة الأمنية.

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بغداد اليوم- ذي قار

وجه قائد شرطة محافظة ذي قار، العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي، الإثنين (15 حزيران 2020)، بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين الذين تجمعوا صباح اليوم امام مبنى المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ال

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر حكومي في ديالى، الاثنين، عودة تدرييجية لخدمة الانترنيت الى قضاء خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "خدمة الانترنيت بدأت بالعودة الى قضاء خانقين (100 كم شمال شرق بعقو

صحة النجف الاشرف :

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الإثنين (15 حزيران 2020)، أن 59 ملامساً لمصابين بفيروس كورونا في المحافظة يغادرون الحجر الصحي.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "٥٩ محجورا ملامسا لـ ١٢ حالة مرضية سابقة م

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