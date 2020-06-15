2020/06/15 | 13:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير الاستخبارات العسكرية يهنئ نقيب الصحفيين بعيد الصحافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الاستخبارات العسكرية يهنئ نقيب الصحفيين بعيد الصحافة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير الاستخبارات العسكرية يهنئ نقيب الصحفيين بعيد الصحافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).