شاهد .. هكذا احتفل العراقيون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي

2020/06/15 | 13:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة البصرة جنوبي العراق، اُقيم استعراض عسكري بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لصدور فتوى المرجعية الدينية في الجهاد الكفائي، وتأسيسِ الحشد الشعبي....

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