الأمن النيابية العراقية: قرار اخراج القوات الاميركية لارجعة فيه

2020/06/15 | 13:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق بدر الزيادي، ان قرار البرلمان لاخراج القوات الاجنبية لارجعة فيه وعلى المفاوض التقييد بهذا القرار، لافتا...

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