وزيرا الدفاع والداخلية العراقيين يصلان الى الموصل 

2020/06/15 | 13:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني عراقي، الإثنين، بوصول وزيري الدفاع والداخلية العراقيين إلى محافظة نينوى....

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