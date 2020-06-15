“الامبراطور”: مفاجأة من محمد رمضان في مسلسل رمضان القادم.. من هي الشخصية التي سيجسدها؟

2020/06/15 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن الفنان محمد رمضان، عن خوض موسم الدراما الرمضانية للعام القادم 2021، بعمل مسلسل الأمبراطور الذي يجسد فيه شخصية الفنانة الراحل أحمد زكي، ويسلط الضو على حياته.وفي منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، أعلن محمد رمضان في منشور تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، قائلا: «دلوقتي بعلن […]

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