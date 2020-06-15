ميزانية تركيا تسجل عجزا بأكثر من ملياري دولار في شهر واحد

2020/06/15 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الاثنين، تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة (2.53 مليار دولار) بميزانية الحكومة في شهر مايو الماضي وحده.وبلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايو الماضي، وفقا للبيانات.وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.وفي سبتمبر الماضي، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.

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