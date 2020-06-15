“الذكاء الصناعي” يساعد “فيسبوك” على الكشف عن مقاطع الفيديو “المزيفة”

2020/06/15 | 14:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن فيسبوك استعانت بتقنيات “الذكاء الصناعي” من أجل الكشف بصورة دقيقة وعميقة عن مقاطع الفيديو “المزيفة” بتقنية “التزييف العميق”.وأوضحت “فيسبوك”، وفقا لما نقله موقع “تايمز نيوز ناو” أن تلك التقنية التي يتم اختبارها اجتذبت أكثر من 2000 مشارك حاليا.ومن المتوقع أن يتم تعميم تلك الخدمة على عدد […]

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