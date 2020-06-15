النجف.. مغادرة 59 ملامسا لمصابين بكورونا الحجر الصحي دون أعراض مرضية

2020/06/15 | 14:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الإثنين، أن 59 ملامسا لمصابين بفيروس كورونا في المحافظة يغادرون الحجر الصحي.وذكرت الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "٥٩ محجورا ملامسا لـ ١٢ حالة مرضية سابقة مصابة بفيروس كورونا في محافظة النجف غادروا اليوم، الحجر الصحي".وأضافت، أن "الملامسين لمتظهر عليهم أي اعراض مرضية".

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