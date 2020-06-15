وفاة بطل عراقي ببناء الاجسام بعيار ناري تائه

2020/06/15 | 14:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]توفي بطل العراق السابق بلعبة بناء الاجسام، كاظم خيون بعد اصابته بعيار ناري عشوائي.

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