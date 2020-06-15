سي أن أن : استطلاعات الولايات تظهر تقدم الديمقراطيين على ترامب

2020/06/15 | 14:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية، ان الاستطلاعات الاخيرة التي جرت في مختلف الولايات اظهرت تقدم الديمقراطيين على ترامب وحزبه منذ بدء الاحتجاجات الامريكية على مقتل جورج فلويد في مدينة مينابوليس”.

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