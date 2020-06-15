2020/06/15 | 14:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة مدير اعلام اتحاد الكرة يوسف فعل هو وزوجته بفايروس كورونا مما اضطره لحجر نفسه في منزله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مدير اعلام اتحاد الكرة يوسف فعل هو وزوجته بفايروس كورونا مما اضطره لحجر نفسه في منزله) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مدير اعلام اتحاد الكرة يوسف فعل هو وزوجته بفايروس كورونا مما اضطره لحجر نفسه في منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).