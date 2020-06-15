حملة “وعي” تنفذ حملة تعفير كبرى في الديوانية

2020/06/15 | 14:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت حملة “وعي” التابعة للحشد الشعبي، الاثنين، حملة تعفير في محافظة الديوانية بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا، حيث شملت منازل الأشخاص المصابين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قافلة (مجانين الحشد) وبالتعاون مع مكتب هيئة الحشد الشعبي في الديوانية وجمعية كشافة الامام الحسين (عليه السلام) نفذت ضمن حملة “وعي” نفذت، اليوم، حملات

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