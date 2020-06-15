2020/06/15 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء الثاني وفرق الطبابة للحشد الشعبي، الاثنين، عن دفن 75 متوفيا جديدا بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في النجف الاشرف.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “اللواء الثاني بالحشد دفن 75متوفيا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي التي تولت نقل الجثث الى المقبرة وتعقيم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن دفن 75 متوفياً جديداً بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن دفن 75 متوفياً جديداً بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).