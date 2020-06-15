2020/06/15 | 14:25 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صدر الدين القبانجي: شيعة العراق أمام 3 خيارات.. ولابد من ’الدواء المر’! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 14:25.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدر الدين القبانجي: شيعة العراق أمام 3 خيارات.. ولابد من ’الدواء المر’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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