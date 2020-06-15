2020/06/15 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقتحم النجم الدولي السابق، خالد محمد صبار، سباق الترشح للانتخابات المقبلة في الاتحاد العراقي لكرة القدم.وقال مصدر مقرب من صبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “النجم الدولي السابق خالد محمد صبار، قرر الترشح خلال الانتخابات المقبلة كممثل عن نادي الكهرباء”.وأوضح أن “عدد المرشحين يزداد يوماً بعد الاخر للترشح لمنصب رئيس الاتحاد ونائبه، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم دولي سابق يقتحم سباق الترشح لانتخابات اتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم دولي سابق يقتحم سباق الترشح لانتخابات اتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).