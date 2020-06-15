رئيس مجلس النواب الحلبوسي يهنىء مؤيد اللامي نقيب الصحفيين بالعيد السنوي للصحافة العراقية

2020/06/15 | 14:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد مؤيد اللامي المحترم .نقيب الصحفيين العراقيين .لمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية الواحد والخمسين بعد المئة ، يسرني أن إتقدم إليكم ومن خلالكم لكل الأسرة الصحفية في العراق بأسمى آيات التهاني ، معرباً لكم عن إعتزازي وتقديري لهذه المسيرة المشرفة للصحافة العراقية وبتاريخها الوطني والمهني عبر أكثر من قرن ونصف ، سجلت من

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