الحشد الشعبي يدفن 75 متوفيا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في النجف الاشرف

2020/06/15 | 14:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفن اللواء الثاني وفرق الطبابة للحشد الشعبي، الاثنين، 75 متوفيا جديدا بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في النجف الاشرف.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اللواء الثاني بالحشد دفن 75متوفيا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي التي تولت نقل الجثث الى المقبرة وتعقيم سيارات الإسعاف وردهات المتوفين

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