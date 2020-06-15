اعتقال المسؤول الامني لـ”داعش” بعملية امنية استباقية غربي الانبار

2020/06/15 | 14:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في مديرية مكافحة استخبارات محافظة الانبار، الاثنين، باعتقال المسؤول الامني لتنظيم “ داعش” الاجرامي بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من مديرية مكافحة استخبارات محافظة الانبار نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الرطبة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من […]

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