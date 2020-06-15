الاعلان عن موعد عيد الاضحى في الدول العربية

2020/06/15 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك موعد عيد الأضحى لعام 2020 في الدول العربية.

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