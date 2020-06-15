المالية النيابية: مفاوضات مع صندوق النقد لاقتراض خمسة مليارات دولار

2020/06/15 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن وزير المالية بدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار.

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