اختبار جديد لكورونا يكتشف الفيروس في 30 دقيقة

2020/06/15 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، عن اختبار جديد يمكنه الكشف عن فيروس كورونا المستجد في 30 دقيقة فقط.ويستطيع الاختبار الجديد تشخيص فيروس كورونا المستجد في 30 دقيقة عن طريق تحليل عينات البول، الدم أو حتى اللعاب.الطريقة التي استخدمها علماء أمريكيون من ولاية ميشيغان، كانت استطاعت في وقت سابق الكشف عن فيروسات مثل […]

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