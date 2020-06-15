شرطة كربلاء تعلن استمرار اغلاق السيطرات الخارجية ومنع دخول الوافدين

2020/06/15 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن الاستمرار باغلاق السيطرات الخارجية وعدم ادخال المواطنين والوافدين من غير ابناء المحافظة.وقال المتحدث باسم القيادة العميد علاء الغانمي، ان “قيادة الشرطة وبناء على توجيهات خلية الازمة لا زالت تغلق السيطرات الخارجية ولا تسمح للوافدين او المواطنين من غير اهالي كربلاء من الدخول الى المحافظة […]

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