طالباني يعزي برحيل ملا محمد


طالباني يعزي برحيل ملا محمد
2020/06/15 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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