2020/06/15 | 14:39 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة البرلمانية تدعو لدراسة حالات الاصابة بكورونا بالعراق لاستخدامها بالعلاج وتوجه رسالة للمتعافين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 14:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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