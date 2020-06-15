2020/06/15 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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الكعبي يدعو الصحة لإنشاء قاعدة بيانات لكل مريض يشفى من كورونا

يتبع.



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بغداد اليوم-السليمانية

وصف مدير صحة السليمانية، صباح هورامي، الإثنين (15 حزيران 2020) أن الوضع الصحي في المحافظة، بـ"خطير جدا"، فيما نبه على أن الكوادر الصحة تتهرب من العمل، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وقال هورامي في حديث لـ(بغداد

بغداد اليوم- ذي قار

وجه قائد شرطة محافظة ذي قار، العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي، الإثنين (15 حزيران 2020)، بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين الذين تجمعوا صباح اليوم امام مبنى المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ال

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خالد المحنا، الاثنين (15 حزيران 2020)، حقيقة صدور توجيه بمنع التحدث لوسائل الاعلام من قبل الكوادر المتقدمة واقتصارها على المتحدث الرسمي.

وقال خالد المحنا في حديث لـ (بغداد اليوم): "ليس

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