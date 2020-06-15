مدير صحة السليمانية: وضع المحافظة خطير والكوادر تتهرب من العمل

2020/06/15 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليمانية

وصف مدير صحة السليمانية، صباح هورامي، الإثنين (15 حزيران 2020) أن الوضع الصحي في المحافظة، بـ"خطير جدا"، فيما نبه على أن الكوادر الصحة تتهرب من العمل، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وقال هورامي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "العديد من الكوادر الصحية والطبية يتهربون من العمل بسبب عدم صرف رواتبهم حتى الآن، وهذا يشكل أزمة حقيقية تواجهنا في سبيل مكافحة الفيروس".

وأضاف: "كان الأولى إعادة الحياة بشكل تدريجي الى المدينة وليس بهذا الشكل، حيث فُتحت جميع الأماكن التي كانت مغلقة، رغم تقديرنا لحاجة المواطنين ووضعهم الاقتصادي السيء".

وأردف أن "80 من المصابين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس وأغلب من توفوا أُصيبوا بالتهابات بالقصبات الهوائية"، لافتا الى ان "بقاء الأوضاع الحالية دون استجابة سيفقدنا السيطرة وندخل مرحلة كارثية".

كانت الكوادر الطبية في محافظة السليمانية، بدأت يوم السبت الماضي، اضرابا شاملا عن العمل، بسبب تأخير صرف رواتبها منذ أكثر من 40 يوما، بالتزامن تزايد عدد الإصابات وتسجيل 112 إصابة جديدة في محافظات كردستان.

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الكعبي يدعو الصحة لإنشاء قاعدة بيانات لكل مريض يشفى من كورونا

يتبع.



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بغداد اليوم- ذي قار

وجه قائد شرطة محافظة ذي قار، العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي، الإثنين (15 حزيران 2020)، بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين الذين تجمعوا صباح اليوم امام مبنى المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ال

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خالد المحنا، الاثنين (15 حزيران 2020)، حقيقة صدور توجيه بمنع التحدث لوسائل الاعلام من قبل الكوادر المتقدمة واقتصارها على المتحدث الرسمي.

وقال خالد المحنا في حديث لـ (بغداد اليوم): "ليس

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