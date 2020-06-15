وفاة مصاب بفيروس كورونا في السليمانية


وفاة مصاب بفيروس كورونا في السليمانية
2020/06/15 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- سليمانية

أفاد مصدر طبي من محافظة السليمانية، (15 حزيران 2020)، بوفاة مصاب بفيروس كورونا في المحافظة.

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة مصاب بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة مصاب بفيروس كورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links