2020/06/15 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- سليمانية
أفاد مصدر طبي من محافظة السليمانية، (15 حزيران 2020)، بوفاة مصاب بفيروس كورونا في المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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