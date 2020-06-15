وفاة مصاب بفيروس كورونا في السليمانية

2020/06/15 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- سليمانية

أفاد مصدر طبي من محافظة السليمانية، (15 حزيران 2020)، بوفاة مصاب بفيروس كورونا في المحافظة.

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