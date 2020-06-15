معادلات العراق تجاه ايران انقلبت منذ اغتيال

2020/06/15 | 14:45 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

سلط تقرير إخباري، اليوم، الضوء على تطورات الساحة السياسية في العراق، وسط حديث عن فجوة تضرب بنية قوات الحشد الشعبي، ومدى تأثيرها على النفوذ الإيراني في بغداد.

وجاء في التقرير المنشور على موقع صحيفة كيهان لندن أن المعادلات السياسية، وحتى العسكرية في العراق، تبدلت رأسا على عقب منذ و...

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