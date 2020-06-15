سائرون يدعو الكاظمي الى إنهاء ملف الدرجات الخاصة والتحقيق في أسماء تلك الدرجات

2020/06/15 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف سائرون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى انهاء ملف الدرجات الخاصة وفق المعايير الوطنية الواضحة والتحقيق في اسماء وعناوين تلك الدرجات.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي، ان مبدأ المحاصصة في الدرجات الخاصة أسس في العام الفين وثمانية وأدى الى تعزيز المحسوبية والمحاصصة الحزبية وشراء الذمم كأساس للعملية السياسية، مضيفا أن الحكومات السابقة عملت على مبدأ إسناد تلك الدرجات بالوكالة ما جعلها عرضة للفساد والمساومة والضغط.

وشدد المسعودي على ضرورة قيام الكاظمي بتشكيل لجنة يكون عملها حقيقيا وليس صوريا، مشيرا الى ان على هذه اللجنة أن تتولى مهمة وضع أسماء وعناوين الدرجات الخاصة والمعايير المهنية الدقيقة التي يتم من خلالها اختيار المرشحين لها وإرسالهم الى مجلس النواب للتصويت عليهم.

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