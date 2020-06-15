السليمانية.. اضراب لكوادر الطوارئ.. ومستشفيات ترحل الإطفال الرضع

2020/06/15 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اضرب كوادر صحیة وطبية في محافظة السليمانية عن العمل، بسبب تأخر صرب الرواتب.

وامهلت نقابة الصحة في السليمانية، حكومة الإقليم مدة 48 ساعة لصرف رواتب الكوادر الصحية أو الإضراب عن الدوام في جميع المراكز الطبية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن موظفين في مركز الطوارئ بمدينة السليمانية أضربوا اليوم عن الدوام بسبب تأخر رواتبهم، وتوقفوا عن استقبال الاتصالات الخاصة بالحالات الطارئة والأحداث.

واضاف أن بعض المستشفيات أبلغوا ذوي الأطفال الرضع الموجودین بقسم العناية الخاصة أخذ اطفالهم بسبب توقف العناية.

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