البرلمان العربي يعلق على هجوم ديالى

2020/06/15 | 14:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعلق البرلمان العربي، اليوم الاثنين، على هجوم لتنظيم داعش على الكرد الكاكائيين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، في بيان، "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان لتنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن والمدنيين الأبرياء بقرية ميخاس بقضاء خانقين في محافظة ديالى بجمهورية العراق الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات".وأكدَّ السُّلمي: "تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة".وأعرب عن "تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة العراقية لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه ضد مخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن واستقرار العراق".

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