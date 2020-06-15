العثور على جثة مغدور في صحراء الرطبة بدلالة داعشي

2020/06/15 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانبارأعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في الأنبار، اليوم الاثنين، العثور على جثة مواطن متعاون مع الأجهزة الأمنية في صحراء الرطبة غربي المحافظة، بناء على اعترافات أحد عناصر تنظيم "داعش".وقالت المديرية في بيان، إنه "بناء على اعترافات المتهم حسام عبسي فاضل جبر العيساوي تولد 2000 يسكن الرطبة حول انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي بصفة أمني حيث كان يقوم بجمع المعلومات عن المواطنين المتعاونين مع الأجهزة الأمنية والذي بدوره يقوم بإخبار عناصر داعش ويتم خطفهم ومن ضمنهم المدعو قحطان محمد عباس جاسم العيساوي وعلى اثر ذلك تم خطفه وقتله في صحراء الرطبة".وأضافت، أنه "تم التعمق بالتحقيق مع المتهم حسام عبسي فاضل اعترف بالتفصيل عن كيفية خطف المجنى عليه قحطان محمد عباس والتوجه به إلى صحراء الرطبة وقتله، تم عرض الموضوع على أنظار قاضي تحقيق محكمة الأنبار المركزية وقرر الانتقال بصحبة المتهم أعلاه الى مكان الحادث".وأشارت المديرية، إلى "تشكيل فريق عمل من قبل مديريتنا والانتقال بدلالة المتهم أعلاه، ولدى دخولنا إلى صحراء الرطبة بعمق ( 80 الى 90 كم) وتحديداً قرية المعتدلة، حيث قام المتهم بإرشادنا إلى مكان دفن جثة المجني عليه أعلاه، وبعد الحفر تم العثور على الجثة".

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