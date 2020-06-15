هل سيتم استقطاع رواتب المتقاعدين في الأشهر المقبلة؟

2020/06/15 | 14:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف رئيس هيأة التقاعد الوطني، أحمد الساعدي، عن توجيهٍ من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعدم تكرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين مجددًا.

قال الساعدي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "استقطاع رواتب المتقاعدين مرفوض ولن يتكرر ورئيس الوزراء وجه بعدم استقطاع رواتب تلك الشريحة".

وأوضح الساعدي بشأن رواتب الأجهزة والكيانات المنحلة، أنه "تمت إحالتهم على التقاعد وجاري التدقيق بملفاتهم من قبل هيئة المسائلة والعدالة، ليتم إكمال الإجراءات".

ودعا "المعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء إلى مراجعة دائرة التقاعد لغرض التثبيت فيما إذا كانوا موظفين أو متقاعدين من عدمه لصرف رواتبهم التقاعدية خلال هذا الأسبوع بعد تحديث بياناتهم".

وكانت هيئة التقاعد، قد قامت باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين التي تم صرفها الأسبوع الماضي، فيما وجه الكاظمي بعدها بإعادة المبالغ المستقطعة.

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