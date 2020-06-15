المالية النيابية: الحكومة بدأت مفاوضاتها لاقتراض 5 مليارات دولار من صندوق النقد

2020/06/15 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن وزير المالية بدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار.وقال عضو اللجنة حنين قدو إن “موضوع الاقتراض الداخلي والخارجي سيتم طرحه على البرلمان بشروط معينة”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستقدم ورقة إصلاحات اقتصادية للحكومة تتضمن عدم الاعتماد على الريع الواحد”.وأكد “الحاجة إلى قرض داخلي […]

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